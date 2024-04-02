DHA

İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Masquerade gece kulübü tadilattayken yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Gece kulübündeki yangında 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden ikisinin kimliği belli oldu.

2 kişinin kimliği belli oldu

Yangında hayatını kaybedenlerden birinin çalışanlardan Kadir Orhanoğlu, diğerinin ise Atanur Aladağ olduğu öğrenildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane bahçesine geldi. Bekleyen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)