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Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi
Normalleşme adımlarının atıldığı günlerde hafta sonu kısıtlamasına yönelik denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.
- İHA
- 22.05.2021 - 13:25
Tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda, polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İSTANBUL'DA SIKI DENETİM
Beşiktaş Dolmabahçe’de polis ekipleri taksiler ile sivil araçları durdurup, izin belgelerini kontrol etti. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük çoğunlukla uyduğu görüldü.
Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.