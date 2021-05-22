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    Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi

    Normalleşme adımlarının atıldığı günlerde hafta sonu kısıtlamasına yönelik denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 13:25
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    Beşiktaş'ta kısıtlama denetimi

    Tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda, polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

    İSTANBUL'DA SIKI DENETİM

    Beşiktaş Dolmabahçe’de polis ekipleri taksiler ile sivil araçları durdurup, izin belgelerini kontrol etti. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük çoğunlukla uyduğu görüldü.

    Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

    Beşiktaş ta kısıtlama denetimi #1

    Beşiktaş ta kısıtlama denetimi #2

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