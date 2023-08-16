Beşiktaş'ta skandal! Hadis çalışan, başörtülü gençlere hakaret yağdırdı... Belediye otobüsünde profesör olduğunu öne süren kadın, hadis çalışan gençleri ve başörtülüleri hedef aldı. "Arabistan'a gidin, deveye binin" şeklinde nefret kusan kadın, sosyal medyada tepki çekti.

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ensonhaber.com

İstanbul’da toplumsal hassasiyetleri ayaklar altına alan bir olay yaşandı.

Akılalmaz olay, Beşiktaş’ta ilerleyen belediye otobüsünde meydana geldi.

Hadis çalışan gençleri ve başörtülü kadınları hedef aldı

Sosyal medyada tepki üstüne tepki çeken olay, bir kadının başörtülü gençler ve hadis çalışan gençlere hakaretleri ile ortaya çıktı.

“Profesör” olduğunu iddia eden kadın, dini değerleri aşağılayan bir tavırla gençlerin üzerine gidince, gençlerden biri kayda girdi.

"Arabistan'a gidin, deveye binin"

İlgi çeken detaylardan biri ise kadının hadis çalışan gençlere “Arabistan’a gidin, deveye binin.” ifadeleri oldu.

Bu sözler üzerine kadına cevap veren genç ise “Sen de Yunanistan’a git, botlara bin.” dedi.

Toplumsal barışı zedeleyen olay sosyal medyada yankı uyandırdı.