AA

CHP'li belediyeler çöp dağlarıyla anılıyor...

Beşiktaş Belediyesi temizlik ekiplerinin bazı mahallelerde çöpleri toplamaması nedeniyle cadde ve sokaklardaki konteynerler ile çevresinde kirlilik oluştu.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Mahalleye yayılan kötü kokudan rahatsız olan esnaf ile ilçe sakinleri çöplerin toplatılmasını Beşiktaş Belediyesi'nden talep etti.

Mecidiye Mahallesi Büyükkuyu Sokak'ta oturan 85 yaşındaki Mehmet Akça, bir haftadır çöplerin toplanmadığını söyledi.

"BİZ ARTIK BU İŞTEN BIKTIK"

Akça, çöp yığınlarından yayılan kötü kokunun bugün daha da arttığını dile getirerek, "Daha önce böyle bir şey olmuyordu. Çünkü her gün 10 çöp toplama aracı geliyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize bir hal çare düşünseler çok güzel olacak. Biz artık bu işten bıktık." dedi.

"HER TARAF PİSLİK İÇİNDE"

Aynı sokaktaki bir iş yerinde muhasebecilik yapan Koray Çilekçi, her yerin çöplerle dolup taştığını belirtti.

Çilekçi, hayvanların, kedilerin ve köpeklerin çöpleri etrafa dağıttığına dikkati çekerek, "Her taraf pislik içinde. Şikayetimiz bu. Belediyeden tek istediğimiz şey çöplerin toplanması. Onu da kaç gündür yapamıyorlar. Bundan birkaç ay önce de aynı sorun yaşandı. Maaşları ödenmediği için işçiler çalışmıyorlarmış. Bu, neredeyse 2-3 ayda bir Beşiktaş’ta devamlı tekrarlanan bir olay." diye konuştu.

Kediler için hazırlanan yuvaların ve skuterlerin de çöp yığınları arasında sıkışıp kaldığını aktaran Çilekçi, araçlarını bile düzgün park edemediklerini kaydetti.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Çok mağdur olduklarını ifade eden Çilekçi, "CHP'nin Genel Başkanı mitinglerde, bayramlarda 'Sizin yanınızdayız.' diyeceğine işçilerin maaşlarını ödesinler. İşçiler maaşlarını alırsa işlerini yaparlar. Biz de burada mağdur kalmayız." ifadelerini kullandı.

Ortaköy'de lastikçilik yapan Cenk Karahan da iş yerine yakın bir noktada toplanmayan çöplerden dolayı yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Bu durumun yeni olmadığını anlatan Karahan, "Dönem dönem Beşiktaş Belediyesi veya İstanbul'da birçok belediyeden, özellikle CHP belediyelerinden bu konuda çok mağdur ve şikayetçiyiz. Bunları defalarca fotoğrafladım. Bildirdiğimiz halde maalesef bunları sık sık yaşıyoruz." dedi.

AK PARTİLİ BELEDİYELERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

İşçilerin maaşlarının düzenli ödenmediği için çöplerin bu şekilde olduğunu düşündüklerini aktaran Karahan, yetkililerden bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

Belediye başkanlarının bugüne kadar esnafın şikayetlerini dinlemediğini belirten Karahan, "Sadece bildikleri tek şey, en ufak bir şeyde, örneğin burada bir koltuk, sandalye koysak ceza yazmak. Hizmet olarak hiçbir şey görmedim. Özellikle AK Partili Belediyelerin yönettiği semtlerde yapılan hizmetleri görüyoruz. İnanın, şaşkınlık içinde kalıyoruz." diye konuştu.

"KOKUSU RAHATSIZ EDİCİ"

Ortaköy'de çay ocağı işleten Hasan Budak da çöp yığınlarının çirkin bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Budak, bu görüntülerin Ortaköy'e hiç yakışmadığına dikkati çekerek, "Bu durum 2 ay önce de olmuştu, şimdi tekrar birikti. 2-3 günden beri çöpler alınmıyor. Kokusu rahatsız edici." ifadelerine yer verdi.