Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün bulunduğu binaya elektrik, su ve gaz verilecek 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında, gece kulübünün bulunduğu apartmana kesilen elektriğin yeniden verilmesi için çalışma yapılıyor.

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AA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çıkan yangının üzerinden 5 gün geçti.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, binadaki çalışmalar da devam ediyor.

Geçici elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor

Bir yandan yaşanan elektrik sorunları giderilmeye çalışılıyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ekipleri, binaya ana hat üzerinden geçici elektrik verilmesi için çalışma başlattı.

Yerden geçen ana elektrik hattını ortaya çıkarmak için bir iş makinesi kullanıldı.

Yarından itibaren su ve gaz da verilecek

Çalışmalar kapsamında, ana hattan çekilen kablolarla yeni takılan kofraya elektrik verildi.

Oturanların tahliye edildiği binaya yarın itibarıyla su ve doğal gaz da verilmesi planlanıyor.

Ne olmuştu?

2 Nisan'da 16 katlı binanın en alt katındaki gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın ardından yapılan incelemelerde ihmaller zinciri ortaya çıktı.

Öte yandan ihmal ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden biri emniyetten 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından, 1'i de nöbetçi hakimlikçe mahkemece serbest bırakılırken 8 şüpheli ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)