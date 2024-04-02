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İstanbul Beşiktaş'ta korkunç bir yangın çıktı.

16 katlı binanın en alt katında bulunan gece kulübünde çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tunç, açıklamasında 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi.

6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.



Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.



Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.



Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.