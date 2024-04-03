Beşiktaş’taki gece kulübünün içerisi yangın sonrası görüntülendi Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın esnasında itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalara ait görüntüler ortaya çıktı.

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İHA

Dün İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe'de, kaçak bir şekilde tadilat yapılan gece kulübünde yangın çıktı.

Yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti.

Yaşananların ardından yangın faciası ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yangın sonrasında itfaiye ekiplerinin gece kulübü içerisinde yaptıkları soğutma çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Mekanın içinden görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde, yangın esnasında çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalara katıldığı görülüyor.

İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Ne oldu?

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)