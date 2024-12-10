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Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı

Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Stadyumu önünde gerçekleştirilen, 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler için Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.