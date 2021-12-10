Beşiktaş'taki terör saldırısının beşinci yılı

Terör örgütü TAK'ın Beşiktaş Arena Stadı'nın etrafında düzenlediği saldırının, bugün beşinci yıl dönümü... Acılar ise tazeliğini korumaya devam ediyor.

Beşiktaş Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere çok sayıda insan yaralanmış ve yaşamını kaybedenler olmuştu.

5 yıl önce yaşananlar, sosyal medya platformları üzerinden 5. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatılıyor.

Beşiktaş'ta terör saldırısı VİDEO ARŞİV

İKİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

2016'da İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Beşiktaş Arena'da, Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, taraftar stadı terk ettikten sonra saat 22.29'da bölgedeki çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısı düzenlenmişti.

İlk saldırı "Beleştepe" olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşirken, ikinci saldırı ise 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana gelmişti.

Anadolu yakasından bile duyulan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmiş, yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

SALDIRI SONUCU 46 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Terör saldırısının ardından Meclis-i Mebusan ile Dolmabahçe caddeleri bir süre trafiğe kapatılmış ve çevrede şüphelenilen paketler, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edilmişti.

Saldırı sonucu 39'u polis, 46 kişi şehit olmuştu.

BİR GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Yaşanan hain saldırının ardından ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edilmişti. Saldırıyı ise terör örgütü TAK üstlenmişti

GEÇTİĞİMİZ AY EMNİYET GÜÇLERİ BOMBAYI TAŞIYAN TERÖRİSTİ KISKIVRAK YAKALADI

Geçtiğimiz ay ise alçak saldırıda patlayıcıları taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden emniyet personelleri: Fazilet Özçelik, Ufuk Bozgeyik, Ali Aksoy, Adem Oğuz, Adem Serin, Okan Doğan, Soner İdil, Mehmet Varlıklı, İlker Uylaş, Mustafa Öztürk, Yasin İke, Durmuş Öcal, Hüseyin Akyüz, Mehmet Atıcı, Vefa Karakurdu, Hasan Alım, Murat Yılmaz, Hüseyin Dalgılıç, Metin Düzgün, Oğuzhan Duyar, Süleyman Sorkut, Nazif Emre Horoz, Hamdi Dikmen, Kadir Yıldırım, Mustafa Kemal Devrilmez, Bora Çelik, Uğur Ürker, Çetin Sarıkaya, Mehmet Taş, Hakan Tanrıkulu, Haşim Usta, Enes Çiçek, Ali Osman Şahin, Osman Börkoğlu, Yakup Çapat.

Hayatını kaybeden siviller: Ahmet Dokuyucu, Velat Demiroğlu, İsmail Koç, Yasin Görkem Yazıcı, Selin Çelik, Tunç Uncu, Berkay Akbaş.