Euro
12.759
1.55%
Dolar
11.2717
2.14%
Altın
675.39
2.26%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
642.000
-0.59%
BTXN Coin
21.31
0.51%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Beşiktaş'taki terör saldırısının faili tutuklandı

    İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist Diyarbakır'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 18:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'taki terör saldırısının faili tutuklandı

    İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının patlayıcılarını taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı.

    Diyarbakır'a getirilen K.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ayrıntılar gelecek...

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir