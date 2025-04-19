1990'lı yıllarda ilginç vaatleriyle dikkat çeken Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk, bir süredir ortalarda gözükmüyordu.
Besim Tibuk son olarak, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelensky'in görüşmesini yorumlamasıyla gündem oldu.
TRUMP-ZELENSKY GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Ancak toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne oldu.
AĞIR KÜFÜRLER KULLANDI
Kanal Serbesti YouTube kanalına konuk olan Besim Tibuk, Trump'ın Zelensky'e olan tavrını 'pislik bir davranış' olarak niteledi.
BÖYLE BİR O***PU ÇOCUKLUĞU OLAMAZ
Trump'a yönelik ağır sözler kullanmaktan kaçınmayan Tibuk, "Bu it oğlu it iktidara gelir gelmez Ukrayna’yı suçladı. Böyle bir o***pu çocukluğu olamaz." ifadelerini kullandı.
"ADAM VATANINI DÜŞÜNDÜ KALKMADI"
Besim Tibuk, sert ifadeler kullandığı açıklamasında şunları söyledi:
En son zaten midem bulandı Zelensky’ye yaptıklarından sonra. Pislik bir davranış. Böyle bir o***pu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Bu it oğlu it iktidara gelir gelmez Ukrayna’yı suçladı. Karşında canı için vatanı için çarpışan bir adam var. Saygısızlıktır bu. O***pu çocuğu ulan. Zelensky orada çok efendilik yaptı, ben olsam dayanamaz sizin sülalenizi s***yim deyip kalkar giderdim. Adam vatanını düşündü kalkmadı. Ananızı avradınızı bilmem ne yapayım derdim, silahları g**ünüze sokun, içinizde patlatın deyip çeker giderdim. Ama adam sabretti.
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