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Haber Merkezi

1990'lı yıllarda ilginç vaatleriyle dikkat çeken Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk, bir süredir ortalarda gözükmüyordu.

Besim Tibuk son olarak, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelensky'in görüşmesini yorumlamasıyla gündem oldu.

TRUMP-ZELENSKY GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Ancak toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne oldu.

AĞIR KÜFÜRLER KULLANDI

Kanal Serbesti YouTube kanalına konuk olan Besim Tibuk, Trump'ın Zelensky'e olan tavrını 'pislik bir davranış' olarak niteledi.

BÖYLE BİR O***PU ÇOCUKLUĞU OLAMAZ

Trump'a yönelik ağır sözler kullanmaktan kaçınmayan Tibuk, "Bu it oğlu it iktidara gelir gelmez Ukrayna’yı suçladı. Böyle bir o***pu çocukluğu olamaz." ifadelerini kullandı.

"ADAM VATANINI DÜŞÜNDÜ KALKMADI"

Besim Tibuk, sert ifadeler kullandığı açıklamasında şunları söyledi: