Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos kutlamaları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehitler için dua okudu.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.

Kur'an tilaveti yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Tilavetin ardından ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından şehit olan tüm askerlerimiz için dua okundu.