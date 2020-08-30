Beştepe'de 300 drone ile ışık gösterisi yapıldı

Beştepe'de 300 drone ile ışık gösterisi yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Beştepe'de ışık gösterisi yapıldı. Gösteride 300 drone yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin her yerinde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Küliiyesi'nde de zafer büyük bir coşkuyla karşılandı.

Beştepe'deki külliyede, özel birçok kutlama yapılırken gecenin sonunda 300 drone ile ışık gösterisi düzenlendi.

30 AĞUSTOS'U ANLATAN GÖRSELLER OLUŞTURULDU

Gösteride İHA'lar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlatan görseller oluşturdu. Ay yıldızı bayrağımız ve kurtuluş mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te gökyüzünde drone ile resmedildi.

Beştepe'de 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı VİDEO

