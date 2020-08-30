Dolar
7.3265
-0.0954%
Euro
8.6969
-0.0505%
Altın
1964.8
0.0091%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
85472.22
0.8442%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C
    Beştepe'de 300 drone ile ışık gösterisi yapıldı

    Beştepe'de 300 drone ile ışık gösterisi yapıldı

    30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Beştepe'de ışık gösterisi yapıldı. Gösteride 300 drone yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 22:52
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 22:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beştepe'de 300 drone ile ışık gösterisi yapıldı

    30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin her yerinde coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Küliiyesi'nde de zafer büyük bir coşkuyla karşılandı.

    Beştepe'deki külliyede, özel birçok kutlama yapılırken gecenin sonunda 300 drone ile ışık gösterisi düzenlendi.

    30 AĞUSTOS'U ANLATAN GÖRSELLER OLUŞTURULDU

    Gösteride İHA'lar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlatan görseller oluşturdu. Ay yıldızı bayrağımız ve kurtuluş mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te gökyüzünde drone ile resmedildi.

    Beştepe'de 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı VİDEO

    Beştepe de 300 drone ile ışık gösterisi yapıldı #1

    Beştepe de 300 drone ile ışık gösterisi yapıldı #2

    Beştepe de 300 drone ile ışık gösterisi yapıldı #3

    Görüş Bildir