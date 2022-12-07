Beştepe'de Anayasa toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Anayasa Toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantıda başörtüsü teklifi görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Anayasa Toplantısı, Beştepe'de başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı toplantıda, başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi bugün sunulacak.

Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Teklif detayları anlatılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını basın toplantısında anlatacak.

'Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir'

Anayasaya, 'Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz' şeklinde bir hüküm eklenecek.

'Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir' ifadesi Anayasa metnine girecek.