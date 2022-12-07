Petrol
79.94
0.74%
Euro
19.6106
0.50%
Dolar
18.6415
0.04%
Altın
1.066
0.44%
Borsa
4822
-3.57%
Bitcoin
318.459
-1.10%
BTXN Coin
5.16
0.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Beştepe'de Anayasa toplantısı başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Anayasa Toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantıda başörtüsü teklifi görüşülecek
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beştepe'de Anayasa toplantısı başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Anayasa Toplantısı, Beştepe'de başladı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı toplantıda, başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi bugün sunulacak.

    Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

    Teklif detayları anlatılacak

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını basın toplantısında anlatacak.

    'Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir'

    Anayasaya, 'Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz' şeklinde bir hüküm eklenecek.

    'Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir' ifadesi Anayasa metnine girecek.


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Eskişehir’de boşandığı eşi ile yardıma gelen genci vurdu, 32 yıl istendi
    3. Sayfa

    Eskişehir’de boşandığı eşi ile yardıma gelen genci vurdu, 32 yıl istendi

    8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
    Gündem

    8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

    Görüş Bildir