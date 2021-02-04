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    Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

    Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa hazırlığı çerçevesinde bugün, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve AYM Başkanı Arslan’ı makamında kabul edecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 12:07
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bugün iki kritik görüşme gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

    Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak

    ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NELER VAR

    Saat 15.30 'da başlayacak görüşmede iki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer alacak.

    Yeni anayasa hazırlığı, Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum ve iç siyasetteki gelişmeler, tüm başlıkları ile enine boyuna görüşülecek.

    Beştepe de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi #1

    Beştepe de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi #2

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