Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa hazırlığı çerçevesinde bugün, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve AYM Başkanı Arslan’ı makamında kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bugün iki kritik görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE NELER VAR

Saat 15.30 'da başlayacak görüşmede iki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer alacak.

Yeni anayasa hazırlığı, Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum ve iç siyasetteki gelişmeler, tüm başlıkları ile enine boyuna görüşülecek.