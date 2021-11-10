Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

Türkiye'de 2023 yılında yapılması planlanan seçimler için siyasi partiler hazırlıklarını sürdürürürken, parti liderleri arasında ziyaretler de devam ediyor.

Hangi partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı belirsizliği de sürerken bu ziyaretler, gelecek seçimler için büyük önem arz ediyor.

Bugün de Beştepe, sürpriz bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Millet İttifakı'ndaki partilerin liderleriyle bir araya gelen ve Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağını açıklamayan Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 15.00'te başlayan görüşme, planlanandan uzun sürdü.

2 saat 20 dakika süren görüşmede Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ele alındı.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Temel Karamollaoğlu görüşmesi ViDEO