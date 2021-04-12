Euro
9.7196
0.03%
Dolar
8.1512
0.02%
Altın
454.22
0.04%
Borsa
1.376
-1.24%
Bitcoin
488.338
-1.09%
EXEN Coin
23.63
2.47%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46
    Beştepe'de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi

    Beştepe'de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
    • AA
    • 12.04.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 19:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'de.

    5 Libyalı başbakan yardımcısı ile 14 bakanın yer aldığı Türkiye ziyaretinde, Libyalı bakanlar Ankara'da Türk mevkidaşları ile görüştü.

    ERDOĞAN, DİBEYBE'Yİ KARŞILADI

    Dibeybe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

    Beştepe'de Erdoğan-Dibeybe görüşmesi

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLECEK

    Resmi törenin yapıldığı karşılamada, iki ülkenin liderleri Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerini ele alacak.

    Ayrıca, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da görüşülmesi bekleniyor.

    GÖRÜŞME SONA ERDİ

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa görüşmesi sona erdiği açıklandı.

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #1

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #2

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #3

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #4

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #5

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #6

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #7

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #8

    Beştepe de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir