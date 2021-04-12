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- Beştepe'de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi
Beştepe'de Erdoğan - Dibeybe görüşmesi
- AA
- 12.04.2021 - 16:37
- Güncelleme : 12.04.2021 - 19:42
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'de.
5 Libyalı başbakan yardımcısı ile 14 bakanın yer aldığı Türkiye ziyaretinde, Libyalı bakanlar Ankara'da Türk mevkidaşları ile görüştü.
ERDOĞAN, DİBEYBE'Yİ KARŞILADI
Dibeybe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.
Beştepe'de Erdoğan-Dibeybe görüşmesi
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLECEK
Resmi törenin yapıldığı karşılamada, iki ülkenin liderleri Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerini ele alacak.
Ayrıca, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da görüşülmesi bekleniyor.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa görüşmesi sona erdiği açıklandı.