Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'de.

5 Libyalı başbakan yardımcısı ile 14 bakanın yer aldığı Türkiye ziyaretinde, Libyalı bakanlar Ankara'da Türk mevkidaşları ile görüştü.

ERDOĞAN, DİBEYBE'Yİ KARŞILADI

Dibeybe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Beştepe'de Erdoğan-Dibeybe görüşmesi

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLECEK

Resmi törenin yapıldığı karşılamada, iki ülkenin liderleri Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerini ele alacak.

Ayrıca, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da görüşülmesi bekleniyor.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa görüşmesi sona erdiği açıklandı.