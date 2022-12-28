Beştepe'de EYT zirvesi

Son düzlüğüne girilen EYT düzenlemesi için Beştepe'de toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nihai kararı 19.45'te açıklayacak.

Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yıl ve prim konusunun dışında yaş sınırı şartının olup olmayacağı, gündemin ana konularından biri.

Son düzlüğüne girilen düzenleme ile ilgili, kadınlarda 48, erkeklerde 50 ve kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş iddiaları tartışma yarattı.

Sabırsızlıkla beklenen düzenleme için yeni bir gelişme daha yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Bu hafta açıklayacağız" ifadeleri sonrası, gözler Beştepe'ye çevrildi.

Karar 19.45'te açıklanacak

An itibarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kararın çıkması beklenen son toplantı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nihai kararı 19.45'te kamuoyu ile paylaşacak.