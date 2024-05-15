Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir toplantı için kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı.

Külliye'de sürpriz toplantı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrılarak Külliye'ye geçti.

Toplantının ana gündem maddesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde meydana gelen kumpas soruşturması oldu.

Soruşturmanın detayları üzerine önemli kararların alınacağı vurgulandı.

Edinilen bilgiye göre; devlet içerisindeki gizli bir yapılanma Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını kullanarak hükümete yönetlik bir operasyona kalkıştı.

Bu toplantıda, alçak girişime karşı kritik kararlar alındı.

Bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuya partisinin grup toplantısında da dikkat çekmişti.

Devlet Bahçeli şunları söylemişt: