Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir toplantı için kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı.
Külliye'de sürpriz toplantı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrılarak Külliye'ye geçti.
Toplantının ana gündem maddesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde meydana gelen kumpas soruşturması oldu.
Soruşturmanın detayları üzerine önemli kararların alınacağı vurgulandı.
Edinilen bilgiye göre; devlet içerisindeki gizli bir yapılanma Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını kullanarak hükümete yönetlik bir operasyona kalkıştı.
Bu toplantıda, alçak girişime karşı kritik kararlar alındı.
Bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuya partisinin grup toplantısında da dikkat çekmişti.
Devlet Bahçeli şunları söylemişt:
Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir. 17/25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkârlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir.
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