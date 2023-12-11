Beştepe'de toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan 369 tesisin açılışını yapacak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen 369 tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek.

AA

Türkiye, son 20 yılda birçok alanda tarihi atılımlar yaptı.

Özellikle altyapı konusunda bir devrim gerçekleştirilirken yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) inşa edilen 369 tesis, hizmete girecek.

369 eser birden açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen tesislerin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre; başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı yapılacak.

Paylaşımda, 66 ili kapsayan projelerin yatırım bedelinin 53 milyar lira olduğu kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)