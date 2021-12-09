Beyaz ette ihracat arttı, fiyatlara zam geldi

Türkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 ila 40 arasında zamlandı.

Son dönemde gıda ürünlerine gelen zamların ardından beyaz et de nasibini aldı.

Bursa'da Tuz Pazarı’nda uzun yıllardır tavuk satan Murat Ay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, piliç ürünlerine yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam geldiğini söyledi.

İRAN'A ARTAN İHRACAT ZAMMI TETİKLEDİ

Ay, zamma sebep olan bir diğer nedenin de İran'a yönelik beyaz et ihracatı olduğunu belirtirken, "Beyaz etin zamlanmasının sebeplerinden biri de, İran’a yüksek miktarda beyaz et ihracatı olduğu söyleniyor." dedi.

İran’a ihracat artınca beyaz et zamlandı

"TALEP ÇOK FAZLA, HALİYLE FİYATI ARTTI"

Tavuk etine talebin fazla olduğunu da sözlerine ekleyen Bursalı esnaf, "Vatandaşın beyaz ete talebi çok fazla. Bugün restoranlar ve kafeler başta olmak üzere hemen hemen bütün mutfaklarda yüzde 80 göğüs eti kullanılıyor. Bilhassa kış mevsiminde tavuk şiş, tavuk sote, tavuk kızartma çeşitlerine rağbet çok fazla. Hâliyle göğüs eti fiyatları da yüzde 30 arttı." dedi.

"SÜPERMARKETLERDE FİYATI 75 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Esnaf dükkânlarında fiyatların marketlere nazaran daha ucuz olduğunu savunan Murat Ay, "Biz esnaflarda göğüs eti fiyatı süpermarketlere göre çok daha uygun. Biz göğüs etinin kilosunu 35 liraya satıyoruz. Süpermarketlerde ve AVM’lerde ise göğüs etinin kilosu 45 liradan başlıyor, 75 liraya kadar çıkıyor.’’ diye konuştu.

Öte yandan Murat Ay, tavuk kanadının kilosunun 33, bütün pilicin 24, kelebeğin 26, pirzolanın 38, tavuk incik fiyatının ise 37 lira olduğunu söyledi.