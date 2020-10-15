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    Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi

    Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giderek sevgi gösterisinde bulundu.
    • AA
    • 15.10.2020 - 08:26
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    Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi

    ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

    Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

    Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

    TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SEVGİ GÖSTERİSİ

    Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

    Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.

    Beyaz Saray önünde Azerbaycan a destek mitingi #1

    Beyaz Saray önünde Azerbaycan a destek mitingi #2

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    Beyaz Saray önünde Azerbaycan a destek mitingi #14

    Beyaz Saray önünde Azerbaycan a destek mitingi #15

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