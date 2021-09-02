Beyaz Saray: Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, gündemde Taliban'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''GÜNDEMDE TALİBAN'A YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI YOK''

ABD'nin Afganistan'da bankacılık sisteminin çökmemesi için Taliban'a getirilen bazı yaptırımları kaldırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Afganistan ile ilgili neler yapılabileceğine bakıyoruz ancak şu anda Taliban'a yaptırımların kaldırılması hiç gündemde yok.

Taliban liderlerine yönelik yaptırımları ya da örgütün uluslararası finansal sistemlere erişimlerine getirdiğimiz kısıtlamalarda bir değişiklik yok.

Biz Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağız, atılacak adımlar konusunda uluslararası toplumla yakın iş birliği içinde olacağız." dedi.

AFGANİSTAN'DAN ABD'YE TAHLİYE EDİLENLERİN YÜZDE 77'Sİ AFGAN''

Afganistan'da kaldığı belirtilen yaklaşık 100-200 ABD vatandaşıyla da yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Psaki, şu anda ABD'nin Afgan hava sahasında kontrolü bulunmadığını söyledi.

Psaki, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen kişiler hakkında, "Afganistan'dan tahliye operasyonumuz kapsamında 17-31 tarihleri arasında ABD'ye 31 bin 107 kişi getirildi.

Bunlardan yüzde 14'ü yani 4 bin 446'sı ABD vatandaşı, yüzde 9'u yani 2 bin 785'i yeşil kart sahibi, yüzde 77'si yani 23 bin 876'sı da Özel Göçmen Vizesine başvurmaya hak kazanan Afganlardı." ifadesini kullandı.

ABD'de resmi süreçleri tamamlanana kadar Afgan mültecilerin askeri üslerde bekletildiğine işaret eden Psaki, bu üslerin toplam kapasitesini 50 bine çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

'KÜRTAJ YASASI' YORUMU

Öte yandan Psaki ile basın odasında bulunan erkek muhabir arasında Teksas'ta dün yürürlüğe giren ve kadınların hamileliklerinin 6'ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan tartışmalı yasaya ilişkin ilginç bir diyalog yaşandı.

Muhabirin, "Katoliklik desteklemezken, Katolik olan Biden neden kürtajı destekliyor?" sorusu üzerine, "Biliyorum bu tarz seçimlerle hiç karşılaşmadın hiç hamile de kalmadın, ancak kadınlar için bu çok zor bir seçim." ifadesini kullandı.