Beyaz Saray'dan tahıl koridoru açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin, Tüm dünya faydalandı. Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız" ifadelerini kullandı.

AA

Rusya'nın 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılmayacağı yönündeki açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Dış Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuyla ilgili, "Tüm dünya, Karadeniz Tahıl Girişimi'nden faydalandı. Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız" şeklinde konuştu.

"Erdoğan'ı desteklemeye devam edeceğiz"

Kirby, Birleşmiş Milletler'e (BM) de anlaşmadaki rolü dolayısıyla minnettar olduklarını söyleyerek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın neden olduğu gıda güvensizliğinden muzdarip ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya fayda sağladığının altını çizdi.

Rusya'nın anlaşmanın süresini uzatmama sinyali vermesinin 'talihsizlik' olacağına işaret eden Kirby, anlaşmanın süresinin uzatılmasını umduklarını ve BM ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamdaki çabalarını gerektiğince desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

"Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz"

Kirby'e Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili de soru soruldu.

Koordinatör Kirby, "Türkiye'nin bu sınırında meşru güvenlik kaygıları var. Bu sınırın ötesinden gelen terörist saldırıların kurbanı oldular. Bunu anlıyoruz" dedi.

ABD'nin Suriye'de DEAŞ hedeflerine karşı mücadele için sözde Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) çalıştığını savunan Kirby, Türkiye'nin de Suriye'de ABD'nin ne yaptığını anlamasının önemli olduğunu öne sürdü.

BM Genel Sekreteri'nden tahıl girişimini uzatma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yuzhny/Pivdennyi Limanı'nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.

Söz konusu durumun gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.

Gıda ihracatlarının Ekim 2022'de 4.2 milyon tondan mayısta 1.3 milyon tona gerileyerek girişimin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor" ifadesine yer verildi.

BM'nin tahıl girişimi ve Rusya ile BM arasında imzalanan mutabakat zaptına bağlılığının tam olduğu vurgulanarak özellikle Ukrayna ve Rusya'da hasat zamanının başladığı bu dönemde girişimin önemli olduğuna işaret edildi.