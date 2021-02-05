Beyazıt Meydanı'nda Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin açıklama

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen TGB üyeleri Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilgili basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atan grup, "Demokratik Üniversitenin Yanında, Terörün Karşısındayız" pankartı açarak, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilgili basın açıklaması yaptı.

"MESELELERİ REKTÖRÜ SEÇMEK DEĞİL"

Grup adına basın açıklamasını yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer, şunları söyledi:

"Yalnız Boğaziçi Üniversitesi'nde değil bütün Türkiye'de rektörlerin seçimle belirlenmesi gereklidir. Köklü ve gerçek çözüm budur. Ancak 'katil polis' sloganı atanların, Kabe'yi yere serenlerin, kayyum rektör sloganlarının, polis arabası tekmeleyenlerin, LGBT bayrağı sallayanların, terör örgütüyle irtibatlı olanların meselesi rektörlerin seçilmesi değildir. Onların sokak çağrıları ve bütün yaptıkları PKK'yı ve FETÖ'yü kurtarmak içindir. Zaman, ABD merkezli fitne ve fesat girişimlerini bozguna uğratma zamanıdır. Maskeleri indirme zamanıdır. Türkiye'nin hiçbir sorunu PKK ve HDP ile birlikte cepheler kurularak çözülemez. HDP'nin kendisi demokrasi ve özgürlük mücadelesinin karşısındaki sorundur. Vatan bölücüleri ABD piyonu teröristlerle üniversite mücadelesi vermeye kalkanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir. Çünkü bunların derdi öğrenci değil, vatan değil, bağımsızlık değil" dedi.

"ÜNİVERSİTEMİZE BURNUNUZU SOKMAYIN"

Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Gökalp Erbaş da şunları söyledi;

"Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak ABD emperyalistlere sesleniyoruz. Üniversitemize burnunuzu sokmayın. Üniversitemiz öğrenci ve akademisyenleriyle 1 Ocak 2021 tarihinde yapılan rektörlük atamasının geri alınması ve üniversitemizin rektörünü üniversite seçmesi için 1 aya aşkın haklı bir mücadele veriyor. Bugün geldiğimiz noktada demokratik üniversite ilkesine aykırı bu atama kararında ısrar etmenin yarattığı sonuçlar ortadadır. Buna karşı mücadelenin herkesi birleştiren zeminden uzaklaştırması, üniversitenin dışına taşınması, Boğaziçi'nin haklı talebin kendi siyasi yörüngesine çekmeye çalışan terörle ilişkili ve Türkiye'ye düşman siyasi odakların mücadeleleri nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi için yaptığımız meşru itiraz ABD emperyalizmleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştır"

























