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- Beyazıt'taki çatışmada polis belindeki silahı esnafa kaptırdı
Beyazıt'taki çatışmada polis belindeki silahı esnafa kaptırdı
- Haber Merkezi
- 23.05.2022 - 16:39
- Güncelleme : 23.05.2022 - 16:54
İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlar konuştu.
Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.
1'i polis olmak üzere toplam 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi.
Silahlı çatışma sırasında karşı tarafa ateş etmeyen bazı polisler, esnaf tarafından tepki gördü.
"Sıksana ulan, sık"
Görüntülerde "Sıksana ulan, sık. Nasıl polissin sen?" sesleri duyuldu.
Esnaf silahı alıp ateş açtı
Ardından bir esnaf küfrederek gitti ve polisin belinden silahı aldı.
Polisin silahıyla karşı tarafa rastgele ateş açan esnafın, kimseyi yaralayıp yaralamadığı bilinmiyor.
Açılan ateşin ardından silahını kaptıran polis, esnafı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Diğer polislerin de gelmesiyle birlikte polis silahını geri aldı.
Beyazıt'taki çatışmada polis belindeki silahı esnafa kaptırdı VİDEO