Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel seçildi

İHA

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 4 Mart 2025 tarihinde "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmış ve aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Beykoz Belediye Meclisi, bugün saat 14.00'te yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı.

BEYKOZ'A BEYLİKDÜZÜ'NDEN TRANSFER

CHP’nin adayı Beylikdüzü’nden transfer ettiği meclis üyesi Özlem Vural Gürzel olurken Cumhur İttifakı'nın adayı Sadullah Hasanoğlu oldu.

Beykoz Belediye Meclisi’nde partilerin sandalye dağılımına göre CHP 18, AK Parti 11, MHP 2 olmak üzere toplam 31 meclis üyesi oy kullandı.

ÜÇÜNCÜ TUR YAPILDI

İlk ve ikinci turda CHP’nin adayı Özlem Vural Gürzel 18 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Sadullah Hasanoğlu 13 oy aldı.

Üye tam sayısının üçte ikisi olan 22 oya erişilemediği için seçim 3. tura kaldı.

CHP'Lİ GÜRZEL BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Üçüncü ve son turda oy sayıları değişmezken 18 oy alan Özlem Vural Gürzel, salt çoğunluk ile Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi.