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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerin yolsuzlukları art arda ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda CHP'li Beykoz Belediyesine yönelik soruşturma ve yargı süreci de devam ediyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklama adımları atıldı.

BYKOZ'DA BİR YARDIMCI TUTUKLANDI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı.

FİDAN GÜL'ÜN KAPISINI AÇMIŞTI

Gül'ün tutuklanmasından önce sabah 7.30'da düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin çaldığı kapısını Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in açması dikkat çekmişti.

O anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuna yansıyan Miniç'e istifa çağrıları art arda geldi.

GÖREVDEN ALINDI

Çağrılara kulak asmayan ve istifasını vermeyen Miniç görevden alındı.

Konuya ilişkin karar Beykoz Belediyesi'nce uygulandı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Miniç, daha önce yasak aşk dedikoduları nedeniyle kamuoyunda gündeme gelmiş, belediye çalışanları ile müstehcen görüntüleri de ortaya çıkmıştı.