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DHA

Beykoz Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde hareketli dakikalar yaşandı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltına alındı ve ekipler tarafından belediyede arama yapıldı.

4 gündür gözaltında bulunan Alaattin Köseler ve 18 kişinin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı.

Ardından Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile birlikte 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

ALAATTİN KÖSELER TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tutuklanması sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Beykoz Belediye Başkanı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır"denildi.

100 MİLYONLUK YOLSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla takip başlatan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yaklaşık 100 milyon TL’lik yolsuzluk tespit etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GRUP KURULDU

Polis ekipleri, belediye ile bazı şirketler arasında kurulan ağla birçok mal ve hizmet alımının henüz ihalesi yapılmadan temin edildiğini, sonradan paravan şirketler üzerinden verilen teklifle adrese teslim ihale yapıldığını belirledi.

Şüphelilerin Beykoz Belediyesi’nden alınacak ihaleler için belirlenen firma çalışanları arasında ‘Beykoz Kahvecisi’ adlı bir WhatsApp grubu kurulduğu belirlendi.

TÜM SÜREÇ GRUPTA ORGANİZE EDİLDİ

Kurulan grupta yapılan yazışmalara göre; hangi ihaleyi hangi firmanın ne kadar teklif vereceği, ihaleyi kimin alacağından naylon faturanın nasıl temin edileceğine kadar tüm sürecin organize edildiği belirlendi.

DÜŞÜK TEKLİF VERENLER İPTAL EDİLDİ

Bu grubun dışında düşük teklif verildiğinde ise Beykoz Belediyesi’nin ihaleyi iptal ettiği saptandı.

"İHALE SÜRECİNE DAİR BİLGİ SAHİBİ OLMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Köseler’in savcılık ifadesinde “İhaleye katılan firmalar ile hiçbir şekilde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı

. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur” dediği öğrenildi.

FATURA YOLSUZLUĞU KONUŞMALARA YANSIDI

Bu iş bu ihale gerçek mi yoksa sadece alacağın için evrak mı düzenlenecek.

H.D.: Fatura almamız gerek bu kısmı nasıl halledebiliriz. Para geçirmek sıkıntı. Gerçek değil yapılan iş için.

T.Ç.: Ama gerçek gibi şartları niye uyguluyor o zaman. Çünkü bunun SGK’sı da dert, işyeri açılması lazım. Orada minimum ödeme olması lazım.

H.D.: Yüksek kesmek için faturam yok 70 küsür bin KDV çıktı.

T.Ç.: Merta da sadece Beykoz için aldığımız faturalar var işte onlar patlarsa o kötü.

H.D.: Faturalar hep tanıdığımız bildiğimiz firmalar. Onlar patlarsa ben daha çok aldırmıyor. Firmadan inşallah bi sorun olmaz

T.Ç.: Bu iş çorap söküğü gibi onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona ondan ona gider.

GRUBUN YÖNETİCİSİ "BELEDİYE FURKAN"

‘Beykoz Kahvecisi’ adlı bir WhatsApp grubunu ‘Belediye Furkan’ diye kayıtlı kişinin yaptığı belirlendi.

X şahıs: 12’sine kadar mı teklif vermemiz lazım.

Belediye Furkan Bey: Evet. Diğer firmanın da teklif vermesi gerekiyor. Son rakamları ben göndereceğim size. Bir de tekliflerin farklı IP adreslerinden verilmesi önemli.

X şahıs: Tamer Bey siz 2.250.000 verecek misiniz? Biz de 2.070.000 TL verecekmişiz.

T.Ç.: Ok veririm akşam diğer bilgisayardan.

H.D: Tamer Bey merhaba ben teklifi verdim siz de yan teklif vereceksiniz.

T.Ç: Merhaba nedir rakam.

"RETRO ALACAK İHALEYİ"

H.D: 2 milyon 125 bin siz verecekmişsiniz. Retro düşük verecekmiş iş almak için

T.Ç: Ne verdik vereyim bende 5 dk sürer.

H.D: 1.997.500 TL verdik 2.050.000 TL verseniz olur herhalde.

X: Retro alacak ihaleyi

Belediye Furkan Bey: Evet bunu biri diğerini biri

X: Diğer tebligatta gelen ihaleyi kim Merta mı alacak?

Belediye Furkan Bey: Gelecek olanı Retro alsın şimdikini Merta.

X: Ok

Belediye Furkan Bey: Biri 1.985 diğeri 2.070 yazabilirsiniz.