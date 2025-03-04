Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığı anlar: Kapıyı takım elbiseyle açtı

AA

CHP'li belediyeler yolsuzluk dosyalarıyla mercek altında...

Bu kapsamda son operasyon, Beykoz Belediyesi'ne düzenlendi.

BEYKOZ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ihalelere çağırılan 15 ana ve 60 alt şirketin beraber hareket ettikleri belirlendi.

Buna göre şirketlerin çoğunun adresinin aynı, kullandıkları araçların dahi ortak olduğu tespit edildi.

İDDİALARI ÇÜRÜTEN GÖRÜNTÜLER

Süreç böyle devam ederken CHP cephesinden polis ekiplerinin zorla baskın yaptığı söylentilerine rağmen, Köseler'in evinin kapısının çalındığı ve gözaltı tebliğinin yapıldığı da ortaya çıktı.

ALAATTİN KÖSELER POLİSE KAPIYI TAKIM ELBİSEYLE AÇTI

Bu arada soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında gözaltı kararı verilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, operasyon günü sabah saatlerinde yurt içi uçuşu olduğu için hazırlık yaptığı, adrese giden polis ekiplerini takım elbise ile karşıladığı anlara ait görüntülere ulaşıldı.

MESAJLARDA 'FATURA' DETAYI

Yapılan teknik çalışmalarda, şüpheli şirket sahiplerinin ihalelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için 'Beykoz Kahvecisi' adı altında mesajlaşma grubu kurdukları saptandı.

Şirket sahiplerinin ihaleler için verilen teklifleri konuştuğu mesajlaşma grubunda tebligatlara göre birbirlerine danışmalarının yer aldığı, yazışmalarda ayrıca ödemelerden, verilen ücretlere kadar aralarındaki anlaşmalar üzerinden konuşmaları yer aldı.

Ayrıca şüphelilerin mesajlarda belediye için faturaların temin edilememesi durumunda sıkıntı yaşayacakları yönünde ifadelerin yer aldığı görüldü.

65 BİN LİRA MAAŞ ALAN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 200 BİN LİRA KİRA ÖDÜYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün, emniyetteki işlemlerinde yaptığı görev karşılığında 65 bin lira ücret aldığını beyan ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda ise Gümüş'ün yaklaşık 200 bin lira kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen bir kişinin ise aydınlatma işinin bir firmaya verilmesi için Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in çalışanlara baskı yaptığını, direnenlerin ise ya yerinin değiştirildiğini ya da çıkartıldığını söylediği kaydedildi.

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