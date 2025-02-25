Beykoz Belediyesi'nde 'konser' gözaltısı

Haber Merkezi
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beykoz Belediyesi’ne yönelik açtığı konser soruşturmasında yeni gelişme...
Beykoz Belediye Başkanlığı'nın konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemler tespit edildi.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ GÖZALTINDA
15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, gözaltına alındı.
FARKLI BİR BÖLÜMDEYDİ
E. D., 15 Ocak’tan sonra Belediyede farklı birimde görev yapıyordu.
NE OLMUŞTU?
Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 A.Ş.'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde "usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı.
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