Beykoz Belediyesi'nin petrol tankeriyle sarımsak ve soğan taşıdığı ortaya çıktı

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CHP'li belediyeler son dönemlerde yolsuzluklarla anılıyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmaları sonucu belediyelere tek tek operasyonlar düzenleniyor.

BEŞİKTAŞ, KARTAL, BEYKOZ BELEDİYELERİNE İNCELEME

İlk olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "ihaleye fesat karıştırma" karıştırma suçlamasıyla Ocak 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ardından Kartal Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü ayyuka çıktı.

CHP'li belediye başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulunduğu 21 sanık için belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianamede hazırlandı.

İddianamede Yüksel ile birlikte 19 şüphelinin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Son olarak Beykoz mercek altına alındı.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 13 şüpheli "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklandı.

HAYALİ NAYLON FATURALAR

Buna göre, Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı.

18.811.278 TL olarak belirlenen ihaleyi, 13 MİLYON 780 BİN 922 TL'ye, "Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" aldı.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra yani 17.12.2024'te birinci sevkiyatın yapıldığına yönelik ihaleyi alan şirket tarafından Beykoz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine 1 milyon 470 bin 291 TL'lik faturalar kesildi.

PETROL TANKERİYLE GIDA SEVKİYATI

Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı hakkında "Taşıyıcı Bilgileri" kısmında, sevkiyatın yapıldığı aracın plakası 34 UG xxxx, dorse plaka numarası 27 P xxxx ve Şoför olarak E.Y. isimleri yer aldı.

Savcılık ve emniyet tarafından yapılan araştırma sonucunda sevkiyatın yapıldığı ve faturada bilgilerinin yer aldığı aracın "tehlikeli madde" taşıyan akaryakıt tankeri olduğu ortaya çıktı.

Yine araca ait PTS kayıtları incelendiğinde faturada teslim tarihi olarak belirtilen 17.12.2024'te Beykoz ilçe sınırları içinde teslimatın yapıldığı yere hiç gitmediği anlaşıldı.

FATURA VAR SEVKİYAT YAPILAN ÜRÜN YOK

Yapılan çalışmalar sonucu Beykoz Belediyesi'ne sevkiyat yapıldığına dair bir fatura var ama sevkiyat yapılan ürün yok.

Üstelik sebze ve bakliyat ihalesinde bildirilen araç "yakıt tankeri" çıkıyor.

1 milyon 470 bin 291 TL'lik meblağın nereye kullanıldığı, hayali ihaleler ve naylon faturalar yoluyla elde edilen paraların akıbeti ise bilinmiyor.