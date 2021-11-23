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- Beykoz Yoros Kalesi’nde gençlerin mangal eğlencesi kamerada
Beykoz Yoros Kalesi’nde gençlerin mangal eğlencesi kamerada
Tarihi kaleye çıkarak müzik eşliğinde mangal yakan grubun o halleri tepki çekti.
- İHA
- 23.11.2021 - 10:32
- Güncelleme : 23.11.2021 - 11:41
İstanbul Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki Tarihi Yoros Kalesi'ne çıkan bir grup genç, alanı gezmeye gelen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yüksek ses müzik açıp mangal yaktı.
"MANGAL YAKIYORLAR ŞOKTAYIM"
Kaydı alan vatandaş ise "Tarihi kalenin içi bu durumda. Mangal yakıyorlar. Davulla zurnayla eğleniyorlar. Şoktayım." diyerek tepki gösterdi.
Kimseye aldırış etmeden eğlenmeye devam eden gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beykoz Yoros Kalesi’nde gençlerin mangal eğlencesi kamerada VİDEO