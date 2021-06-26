Babasıyla sınava giren Kamil Esat Yavuz, "Babamla gelmek beni heyecanlandırdı. Babamın beni sınavda geçmesi korkutuyor. Ufak bir rekabet var aramızda" dedi.

Üniversiteye geçmek için aylarca çalışan öğrenciler, bugün sınava girerek, maratonun sonuna geldi.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapıldı.

Öğrenciler velileriyle birlikte sabah saatlerinde sınava girecekleri okula geldi.

Bu öğrencilerden birisi olan 17 yaşındaki Kamil Esat Yavuz, 47 yaşındaki babası Hüseyin Yavuz'la birlikte sınava girdi.

"BABAM BENİ GEÇER DİYE KORKUYORUM"

Heyecanının okulun önüne gelince arttığını söyleyen Kamil Esat Yavuz, "Babamla gelmek heyecanlandırdı. Babamın sınavda beni geçmesi korkutuyor biraz. Ufak bir rekabette var aramızda.

Rize Uluslararası Ticaret düşünüyorum. Memleketime gitmek istiyorum.

İnşallah tutturacağım. Dershaneye gittim. Bana babam deneme getir dedi getirdim ama o çözmedi." diye konuştu.

Beykoz'da babasıyla aynı okulda YKS'ye girdi VİDEO

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Alüminyum doğrama işi ile uğraşan baba Hüseyin Yavuz ise "Çok güzel bir duygu yaşıyorum. Oğlumla beraber sınava gireceğim. İlkokuldan sonra okulu bırakıp, 14 yaşında iş hayatına başladım.

25 sene çalıştıktan sonra kardeşimle beraber kendi şirketimizde çalışıyoruz. Ortaokul ve liseyi dışardan bitirdim. Bu sene oğlumla beraber lise sınavına giriyorum.

Oğlumun hedefine ulaşmasını istiyorum benim ise kendimce hedeflerim var, kazanmak istiyorum. Mimarlık ya da inşaat mühendisliği olur, işimle alakalı bölümler olabilir." diye konuştu.

SINAVLA İLGİLİ TAKTİK VERDİ

Kamil Esat Yavuz sınav öncesi babasına sınavla ilgili taktik verdi.

Beykoz'da bulunan Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde baba ve oğlu ter döktü.