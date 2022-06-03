Hafriyat kamyonu, otobüs durağına çarptıktan sonra Göksu Deresi'ne bağlanan su kanalına devrildi. Kamyon şoförü Mehmet B'nin bu esnada araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde İSKİ'ye ait 16 BRB 37 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına çarptı.

Göksu Deresi'ne düştü

Kaza esnasında şoför kendini dışarı atarak canını zor kurtardı. Kamyon ise Göksu Deresine bağlanan su kanalına düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Getirilen vinçle kamyon kaldırıldı.

"Kamyon şahlandı"

DHA'ya konuşan mahalle sakini Volkan Nar, "Ben karşıda oturuyorum, ses gelince karşı yönden şahlanan kamyonun geldiğini gördüm. Durakta bekleyen insanlar vardı, kaçıştı. Durağa girdikten sonra ters döndü. Karşı yönden geldiğini görünce çevredekiler 'kaçın' diye bağırdı. Şükürler olsun, hala tir tir titriyorum. Bu birinci kaza değil, burada çok kaza oluyor." dedi.

Beykoz'da durağa çarpan kamyon, su kanalına devrildi VİDEO







