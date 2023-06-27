İHA
Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.
Bayramı bekleyen kurbanlıklarla ilgili ise çeşitli haberler gelmeye başladı.
Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'nde bir anda sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık dana, cadde üzerinde koşmaya başladı.
Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte bekledi.
Zor yakalandı
Kaçmaya çalışan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi.
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.