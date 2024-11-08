Beykoz'da köpek saldırısı: Üniversite öğrencisi hastanelik oldu

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Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.

YASALAŞMASINA RAĞMEN UYGULAMIYORLAR

Yasalaşan düzenleme ile sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılarak sahiplendirilmesi ve rehabilite olmayan vahşi köpeklerin de uyutulmasının önü açıldı.

CHP'li belediyeler bu düzenlemeye karşı çıkarken yasayı uygulamayacaklarını açıkladı.

Bunun son örneği Beykoz’da yaşandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Ortaçeşme Mahallesi’nde oturan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Suheil Bingöl, sabah saatlerinde okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

YÜZÜNDEN VE BURNUNDAN YARALANDI

Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldıran Suheil Bingöl’ün yüzünden yaralandığı ve burnunun kırıldığı tespit edildi.

"KONUYU VALİ GÜL'E AKTARACAĞIM"

Vatandaşların başıboş sokak köpekleri korkusundan dolayı dışarı çıkmaya korktuğunu belirten Ortaçeşme Mahalle Muhtarı Nuri Dik, konuyu Salı günü İstanbul Valisi Davut Gül ile gerçekleştirecekleri toplantıda dile getireceğini söyledi.