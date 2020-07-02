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    Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün

    Düğünler, 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlandı. Beykoz'da yapılan düğünde de sosyal mesafe kuralına uyulurken, takılar kutuya konuldu.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 08:54
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    Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün #1

    Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu.

    İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla, 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı.

    SOSYAL MESAFELİ OTURMA

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaevine giren Faruk-Özlem Taşkınırmak çiftinin düğününde, misafirler sosyal mesafe kuralına uyularak oturtuldu.

    DEZENFEKTANSIZ KİMSE GİREMEDİ

    Açık alanda yapılan düğün alanının girişine, dezenfektan ve uyulması gereken 14 kuralın yer aldığı tablo konuldu.

    Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün ViDEO

    Çiftin düğününde takılar kutuya bırakıldı.

    Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün #2

    Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün #3

    Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün #4

    Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün #5

    Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün #6

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