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- Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün
Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün
Düğünler, 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlandı. Beykoz'da yapılan düğünde de sosyal mesafe kuralına uyulurken, takılar kutuya konuldu.
- DHA
- 02.07.2020 - 08:54
Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla, 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı.
SOSYAL MESAFELİ OTURMA
İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaevine giren Faruk-Özlem Taşkınırmak çiftinin düğününde, misafirler sosyal mesafe kuralına uyularak oturtuldu.
DEZENFEKTANSIZ KİMSE GİREMEDİ
Açık alanda yapılan düğün alanının girişine, dezenfektan ve uyulması gereken 14 kuralın yer aldığı tablo konuldu.
Beykoz'da koronavirüs gölgesinde yasaksız düğün ViDEO
Çiftin düğününde takılar kutuya bırakıldı.