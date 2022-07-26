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Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Çavuşbaşı'nda başlayan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan verilen helikopter desteği ile birlikte yangın büyümeden söndürüldü.
- 26.07.2022 - 13:17
- Güncelleme : 26.07.2022 - 14:13
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin iddiası üzerine yangının, ormanlık alanda oyun oynayan çocukların yaktığı ateş sonrası çıktığı belirtildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ihbar üzerinde olay yerine yangın söndürme helikopteri ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alındı
DHA'nın aktarımına göre; helikopterlerin de hava destekli çalışmalarıyla yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
Yangında, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan, yanan ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.