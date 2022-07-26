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Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

Çavuşbaşı'nda başlayan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan verilen helikopter desteği ile birlikte yangın büyümeden söndürüldü.