Beykoz'da sürücülere usulsüz çakar denetimi yapıldı

Polis ekipleri, il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Şüpheli araçların durdurulduğu denetimde, çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde de gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi.

ŞÜPHELİ ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Usulsüz çakar sistemi kullandığı tespit edilen araçlara bin 339 TL para cezası uygulandı.

Beykoz'da sürücülere usulsüz çakar denetimi gerçekleştirildi VİDEO

Uygulamada durdurulan bir otomobile 'Çakar bulundurmak', 'Çakar kullanmak' ve emniyet şeridi ihlalinden toplamda 4 bin 17 TL para cezası kesildi.