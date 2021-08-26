Euro
9.8626
-0.05%
Dolar
8.3648
-0.08%
Altın
480.6
-0.24%
Borsa
1.458
0.34%
Bitcoin
395.687
-1.41%
EXEN Coin
25.76
-1.79%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Beykoz'da sürücülere usulsüz çakar denetimi yapıldı

    Polis ekipleri, il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Şüpheli araçların durdurulduğu denetimde, çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beykoz'da sürücülere usulsüz çakar denetimi yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde de gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi.

    ŞÜPHELİ ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Usulsüz çakar sistemi kullandığı tespit edilen araçlara bin 339 TL para cezası uygulandı.

    Beykoz'da sürücülere usulsüz çakar denetimi gerçekleştirildi VİDEO

    Beykoz da sürücülere usulsüz çakar denetimi yapıldı #1

    Uygulamada durdurulan bir otomobile 'Çakar bulundurmak', 'Çakar kullanmak' ve emniyet şeridi ihlalinden toplamda 4 bin 17 TL para cezası kesildi.

    Beykoz da sürücülere usulsüz çakar denetimi yapıldı #2

    Beykoz da sürücülere usulsüz çakar denetimi yapıldı #3

    Beykoz da sürücülere usulsüz çakar denetimi yapıldı #4

    Beykoz da sürücülere usulsüz çakar denetimi yapıldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir