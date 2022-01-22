Beylikdüzü'nde vatandaşların karla mücadelesi

İstanbul’da dün akşam başlayan kar yağışı, Beylikdüzü'de hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Beylikdüzü'nde daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zorluk yaşadı.

ARAÇLAR KARLA KAPLANDI

Sabah kalktıklarında arabalarının karla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, çeşitli malzemelerle araçlarını kar birikintilerinden temizleyen vatandaşlar, ardından yola çıktı.

ÜST GEÇİTLER BUZLANDI

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise özellikle üst geçitlerde oluşan kar ve buz birikintileri nedeniyle güçlük çekti.

"ELLERİMİZ DONDU"

Arabasını kardan temizlemeye çalışan Uğurcan Güler, "Her yer kar, arabalarımızın üstü kar ile kaplı. Ben de işe gideceğim için erkenden kalktım ve arabamı temizlemeye başladım. Şu anda ellerim adeta dondu. Arabanın üzerini temizlerken zorluk yaşıyorum. Camlar şu anda buz halinde. Buzu açmaya çalışıyorum ki işe yetişebileyim. Kar yağışını seviyoruz, yıllardır çok yağmıyordu. Yine çok yağdı diyemeyiz ama bizi zorlamaya yetti.” dedi.