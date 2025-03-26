Beylikdüzü Başkanvekili Serkan Çebi oldu

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
Çalık, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
Beylikdüzü Belediyesi meclisinde yeni bir seçim yapılarak yeni bir ismin başkan seçilmesi bekleniyordu.
Bugün ise beklenen seçim yapıldı.
ÇALIK YERİNE SERKAN ÇEBİ
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi, belediye başkanvekili seçildi.
3 turda yapılan seçim, geçtiğimiz dakikalarda netleşti.
Serkan Çebi, 24 oyla seçildi.
TUTUKLANAN CHP'Lİ BAŞKANLAR
İstanbul'daki CHP'li ilçe belediyeleri arasında tutuklu belediye başkanı sayısı 5'e yükseldi.
İşte tutuklanan belediye başkanları ve nedenleri;
Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer - Terör
Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat - Yolsuzluk
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler - Yolsuzluk
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - Yolsuzluk
Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan - Terör
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