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Beylikdüzü Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Beylikdüzü Başkanvekili Serkan Çebi oldu Mehmet Murat Çalık yerine 24 oyla seçilen Serkan Çebi, Beylikdüzü'nde yeni başkanvekili olarak görev yapacak.