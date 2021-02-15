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    Beylikdüzü E-5'te trafiğe kar engeli

    Bölgede aniden bastıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve metrobüs yolda mahsur kaldı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 18:32
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 19:15
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    Beylikdüzü E-5'te trafiğe kar engeli

    İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde yeniden gösterdi.

    D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde etkili olan gök gürültülü kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

    ARAÇLAR KONTAK KAPATTI

    Kuvvetli yağışla yollar beyaza bürünürken, E-5 karayolu Haramidere mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapandı. E-5'de trafik çift yönlü olarak kapanırken, bölgeye çok sayıda belediye ekibi sevk edildi. Yolun açılması için çalışmalara başlandı.

    İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kapanmasıyla yüzlerce araç yolda kaldı.

    Beylikdüzü E-5'te trafiğe kar engeli

    METROBÜS DE SEFERLERİNİ DURDURDU

    Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durdurulurken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürümeye başladı.

    Vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi.

    Beylikdüzü E-5 te trafiğe kar engeli #1

    Beylikdüzü E-5 te trafiğe kar engeli #2

    Beylikdüzü E-5 te trafiğe kar engeli #3

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