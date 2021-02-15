Bölgede aniden bastıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve metrobüs yolda mahsur kaldı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde yeniden gösterdi.

D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde etkili olan gök gürültülü kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

ARAÇLAR KONTAK KAPATTI

Kuvvetli yağışla yollar beyaza bürünürken, E-5 karayolu Haramidere mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapandı. E-5'de trafik çift yönlü olarak kapanırken, bölgeye çok sayıda belediye ekibi sevk edildi. Yolun açılması için çalışmalara başlandı.

İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kapanmasıyla yüzlerce araç yolda kaldı.

Beylikdüzü E-5'te trafiğe kar engeli

METROBÜS DE SEFERLERİNİ DURDURDU

Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durdurulurken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürümeye başladı.

Vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi.