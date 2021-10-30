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Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı

Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı

El freni çekilmeyen ve bir süre sonra hareket eden hafriyat kamyonu park halindeki 4 araca çarptı. Sürücü aracın peşinden koşarken, o anlar kameraya yansıdı.