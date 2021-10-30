Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
591.551
-0.66%
BTXN Coin
26.60
4.43%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı

    El freni çekilmeyen ve bir süre sonra hareket eden hafriyat kamyonu park halindeki 4 araca çarptı. Sürücü aracın peşinden koşarken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne hafriyat almaya gelen kamyonlardan biri, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutmasıyla aniden hareket etti.

    4 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

    Hafriyat kamyonu sokakta park halinde bulunan 4 araca ve dükkan girişindeki saksılara çarptı. Araçlarda hasar oluşken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis kaza tespit tutanağını tuttu.

    Aracı hasar gören vatandaş kaza anını anlatarak, “Aracım park halindeydi, kamyonlar hafriyat alıyorlar buradan. Sürücü imdat frenini çekmeden aşağıya indiği için araçlara zarar verdi.” dedi.

    Beylikdüzü'nde el frenini çekmedi 4 araca zarar verdi

    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı #1

    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı #2

    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı #3

    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı #4

    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı #5

    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı #6

    Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir