- Haberler
- Gündem Haberleri
- Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı
Beylikdüzü’nde el freni unutulan kamyon araçlara çarptı
El freni çekilmeyen ve bir süre sonra hareket eden hafriyat kamyonu park halindeki 4 araca çarptı. Sürücü aracın peşinden koşarken, o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 30.10.2021 - 17:28
- Güncelleme : 30.10.2021 - 17:39
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne hafriyat almaya gelen kamyonlardan biri, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutmasıyla aniden hareket etti.
4 ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Hafriyat kamyonu sokakta park halinde bulunan 4 araca ve dükkan girişindeki saksılara çarptı. Araçlarda hasar oluşken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis kaza tespit tutanağını tuttu.
Aracı hasar gören vatandaş kaza anını anlatarak, “Aracım park halindeydi, kamyonlar hafriyat alıyorlar buradan. Sürücü imdat frenini çekmeden aşağıya indiği için araçlara zarar verdi.” dedi.
Beylikdüzü'nde el frenini çekmedi 4 araca zarar verdi