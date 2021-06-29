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    Beylikdüzü'nde, metrobüste yangın paniği

    Yolcu dolu metrobüsün alt kısmından çıkan dumanlar, görevlilerin müdahalesi ile söndürüldü.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:45
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    Beylikdüzü'nde, metrobüste yangın paniği

    Haramidere Beylikdüzü mevkiinde seyir halinde olan metrobüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

    Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

    MÜDAHALE EDİLDİ

    Yolcular kısa süreli panik yaşarken, yangın görevlerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

    Beylikdüzü'nde, metrobüste yangın paniği VİDEO

    Beylikdüzü nde, metrobüste yangın paniği #1

    Beylikdüzü nde, metrobüste yangın paniği #2

    Beylikdüzü nde, metrobüste yangın paniği #3

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