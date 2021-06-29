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- Beylikdüzü'nde, metrobüste yangın paniği
Beylikdüzü'nde, metrobüste yangın paniği
Yolcu dolu metrobüsün alt kısmından çıkan dumanlar, görevlilerin müdahalesi ile söndürüldü.
- DHA
- 29.06.2021 - 17:20
- Güncelleme : 29.06.2021 - 17:45
Haramidere Beylikdüzü mevkiinde seyir halinde olan metrobüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
MÜDAHALE EDİLDİ
Yolcular kısa süreli panik yaşarken, yangın görevlerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Beylikdüzü'nde, metrobüste yangın paniği VİDEO