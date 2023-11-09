Beylikdüzü'nde öğrencisini döven öğretmen serbest bırakıldı Öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca öğrencinin ağabeyi, kardeşinin dayak yediğini öğrenince öğretmenin bileğini kırdı.

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İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti yaşandı.

Mehmet Şakir B. isimli edebiyat öğretmeni, Yusuf E. isimli öğrencisini iddiaya göre derste müzik dinlediği için kitapla defalarca kez vurarak darbetti.

Öğrencinin ağabeyi dövdü, bileği kırıldı

Ertesi gün olaya ilişkin görüntüleri izleyen Yusuf E.’nin ağabeyi İrfan E. olayın yaşandığı okula gelerek Mehmet Şakir B.’yi mağdur Yusuf E. ile beraber saldırarak dövdü.

Yaşanan olayda öğretmen Mehmet Şakir B.’nin bileği kırıldı.

Gözaltına alındılar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün öğretmen Mehmet Şakir B. ve öğrencinin ağabeyi İrfan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkisi de serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen İrfan E. ve Mehmet Şakir B.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından her iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)