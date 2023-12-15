Beylikdüzü'nde pitbull dehşeti: Evdeki çocuklara saldırdı, binayı birbirine kattı Bulunduğu evdeki çocuklara saldıran pitbull, apartman bahçesine çıktı. Köpekten korkan vatandaşlar dışarı adımını atamazken köpeği besleyen kadın ile bina sakinleri arasında tartışma yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye gündeminde geniş yer bulan bir konu da saldırgan köpek dehşetleri.

Saldırgan köpekler bu zamana kadar sayısız can aldı.

Vatandaşlar sokakta yürümeye dahi çekinirken, yurdun dört bir yanından her yeni günde bir farklı vahşet haberi daha geliyor.

Haber bu kez İstanbul'dan.

Beylikdüzü'nde iddiaya göre 12 yaşlarında 2 çocuğu ile yaşayan N.B., bir süre önce evinde arkadaşının pitbull cinsi köpeğini beslemeye başladı.

Evdeki pitbull, çocuklara saldırdı

N.B.’nin evde olmadığı sırada evde bulunan köpek, çocuklara saldırmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran çocuklar panikle daire kapısını açarken köpek dışarı çıktı.

Apartmanın bahçe kısmında bekleyen köpekten korkan çocuklar ve diğer bina sakinleri ise evlerinden dışarı çıkamadı.

Bina sakinleri isyan etti, tartışma yaşandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girmeden önce sokağa gelen N.B., köpeğin yanına giderek bağladı.

Eve giren sağlık ekipleri, çocukları ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı. Bir süre sonra apartman sakinleri ve N.B. arasında, köpeği binada istememeleri sebebiyle tartışma yaşandı.

Sokağa gelen Beylikdüzü Belediye ekipleri, köpeği ilaç ile sakinleştirdikten sonra araca bindirip barınağa götürdü.

Bacaklarından yaralanan çocuklar S.G. ve U.G.’nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)