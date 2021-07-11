Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
292.472
-0.34%
EXEN Coin
27.00
-1.20%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Beylikdüzü'nde yol ortasında eğlence

    Sahil yolunu kapatan bir grup genç, dakikalarca dans ederek araç lastiği yaktı.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde yol ortasında eğlence

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahil yolunda toplanan bir grup, umursamaz tavırlarla yolu kapattı.

    DANS EDİP LASTİK YAKTILAR

    Araçlardan açılan şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden eğlendi. Grup, bir süre sonra da yol ortasında lastik yaktı.

    Eğlence grubun olay yerinden uzaklaşmasıyla son bulurken, yaşanan o anlar  cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Beylikdüzü'nde yol ortasında eğlence ViDEO

    Beylikdüzü nde yol ortasında eğlence #1

    Beylikdüzü nde yol ortasında eğlence #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir