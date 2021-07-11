Sahil yolunu kapatan bir grup genç, dakikalarca dans ederek araç lastiği yaktı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahil yolunda toplanan bir grup, umursamaz tavırlarla yolu kapattı.

DANS EDİP LASTİK YAKTILAR

Araçlardan açılan şarkılar eşliğinde yolun ortasında dans eden şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden eğlendi. Grup, bir süre sonra da yol ortasında lastik yaktı.

Eğlence grubun olay yerinden uzaklaşmasıyla son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beylikdüzü'nde yol ortasında eğlence ViDEO