Büyükçekmece Gölü üzerinde beslenmek için ritim tutan flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Büyükçekmece Gölü üzerinde 2 yıl önce ilk kez görüntülenen flamingolar, yeniden kış mevsiminde görüntülendi.

Genelde sürü haline hareket eden kuşlar sığ sularda besleniyor.

FİLAMİNGOLARIN RENKLİ GÖRÜNTÜLERİ

Tabandaki yosun ve diğer besinleri yemek için ayaklarını bir ritme uyduruyor gibi senkron bir şekilde hareket ettirmeleri renkli sahneler oluşturdu.

DOĞU ANADOLU'DA 'ALLI TURNA' DENİYOR

Anadolu’da daha çok 'Allı turna' olarak adlandırılan flamingoların kanat açıklıkları 1.60 metreyi bulabiliyor. Yetişkinlerinde pembe renkler daha hakim iken genç olanların ise beyaz renkte olduğu görülüyor.

Türkiye’de İzmir, Gediz Deltası ve Konya Tuz Gölü civarında ciddi popülasyonların olduğu biliniyor.

Büyükçekmece'deki flamingolardan renkli görüntüler ViDEO

RENKLERİ YEDİKLERİ KAROTİN MADDESİNDEN KAYNAKLI

Leylek familyasından olan flamingolar insanlara yakın yerlerde görüntüleniyor. Bu kuşların renkleri beslendikleri yiyeceklerdeki karotin miktarı ile ilişkilidir. Suda avladıkları yengeç, karides ve artemia gibi besinlerde karotin maddesi bulunmaktadır.





















