Beyninde pıhtı atan Nuri Alço tedaviye Eskişehir'de devam edecek

İHA
Türk sinemasının sevilen oyuncusu Nuri Alço hayranlarını korkuttu.
Usta oyuncu dün öğleden sonra bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye gitti.
Doktorlar tarafından tetkiklerinin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Alço'nun beyninde pıhtı attığı öğrenildi.
Eskişehir'e sevk edildi
72 yaşındaki Nuri Alço'nun bugün Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço ise dün yaptığı açıklamayla eşinin durumu hakkında bilgi verdi.
"Beyin kanaması geçirmiş"
Burcu Alço, “Bayramı burada geçirmek için yanımıza gelmişti. Pıhtı attığı için beyin kanaması geçirmiş. Kan sulandırıcı hap kullanıyordu ama son birkaç gündür ihmal etmiş.” ifadelerini kullandı.
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