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Beyninde pıhtı atan Nuri Alço tedaviye Eskişehir'de devam edecek

Beyninde pıhtı atan Nuri Alço tedaviye Eskişehir'de devam edecek Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Nuri Alço'nun şikayetleri üzerine gittiği hastanede beyninde pıhtı attığı öğrenildi. Yoğun bakımda olan Alço'nun tedavi için Eskişehir'e sevk edildiği öğrenildi.